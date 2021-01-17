В России выявили 23 586 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса во всех регионах. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 849 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Из общего числа новых случаев на Москву их пришлось 4 012, на Санкт-Петербург – 3 316, Московскую область – 1 426, Нижегородскую область – 484, Свердловскую область – 395, Ростовскую область – 394, Воронежскую область – 387, Красноярский край – 320, Вологодскую область – 312, Республику Крым – 311.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Тыва, Чукотском-автономном округе, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе.
Таким образом, за все время пандемии в РФ зарегистрировано 3 568 209 случаев COVID-19 во всех регионах.
За последние сутки скончался от инфекции 481 человек, за все время пандемии – 65 566 человек. Выздоровели за 24 часа 23 440 человек, за все время – 2 960 431.
Ранее сообщалось, что иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется от трех до пяти месяцев.
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