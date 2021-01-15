В Роспотребнадзоре рассказали, сколько держится иммунитет после COVID-19

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Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется от трех до пяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

"После переболевания иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета", – сказал Акимкин.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет после перенесенного коронавируса держится шесть месяцев. Она также отметила, что для прерывания эпидемиологического процесса необходимо привить около 60% населения страны.

Также она рассказала, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком по сравнению с другими странами уровне заболеваемости COVID-19.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что переболевшим коронавирусной инфекцией нужно делать прививки, однако, если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно.

По его словам, существует официальный документ под названием "Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа", в котором говорится, что переболевшим не надо вакцинироваться.

