В Европе заявили о способности "Спутника V" подавить пандемию

08:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцина от коронавируса "Спутник V" способна подавить пандемию, считает журналист Федерико Куско. Свое мнение он выразил в испанском издании французской газеты Le Monde diplomatique.
Куско считает, что процесс разработки препарата – это результат исторической цепочки научных разработок в России. На Западе долгое время не признавали российские открытия, а теперь удивились созданием вакцины.
Автор материала подчеркнул, что в России в отличие от США и Европы не гонятся за деньгами и "не навязывают свои лекарства по астрономическим ценам". При этом он добавил, что на Западе неоднозначно отреагировали на появление вакцины.
"Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы", – приводит Lenta.tu слова Куско.
Он предположил, что через 50 лет все забудут о западных подозрениях в отношении отечественной разработки.
Ранее стало известно, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется 18 января.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител. Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.
Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию
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