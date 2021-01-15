Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ начнется 18 января. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", – сказала Голикова.
Владимир Путин ранее поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции со следующей недели. Голикова заявляла, что в стране работает 1 331 прививочный пункт. Она призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 20 января в столице заработают выездные пункты вакцинации в ГУМе на Красной площади, во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, "Геликон-опере", фуд-молле "Депо". Всего в городе откроют шесть пунктов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител. Он отметил, что маски помогут уберечь родных и окружающих людей от возможного заражения.
Накануне Сергей Собянин сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве в новогодние праздники. Градоначальник подчеркнул, что среди детей заболеваемость снизилась почти в два раза. Он отметил, что темпы вакцинации в Москве продолжают расти.
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