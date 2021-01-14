Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в новогодние праздники

18:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин заявил, что в новогодние праздники в столице уровень заболеваемости коронавирусом серьезно снизился.
Он отметил, что в конце 2020 года в большинстве европейских стран количество заболевших COVID-19 начало снижаться.
"И мы тоже с надеждой смотрели на это. <...> Мы прошли праздничный период, и у нас тоже было достаточно серьезное снижение заболеваемости", – заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил снижение количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице. Глава города подчеркнул, что столичные власти с напряжением смотрят, повторится ли европейский опыт всплеска заболеваемости после новогодних праздников.
При этом градоначальник выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшится к концу января.
"По моим ощущениям, в январе действительно должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2–3 недели. До конца января мы все равно должны увидеть какую-то позитивную динамику", – отметил мэр.
Ранее Собянин подчеркнул, что в новогодние праздники удалось приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что темпы вакцинации в Москве продолжают расти. Однако из-за неопределенной ситуации с COVID-19 было принято решение продлить часть ограничений. В частности, столичные вузы и колледжи продолжат дистанционное обучение.
С 13 января в столице расширили перечень категорий населения, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Кроме того, с 14 января в Москве заработали 30 дополнительных прививочных пунктов.
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