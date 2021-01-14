Собянин рассказал, когда власти примут следующее решение по ограничениям из-за COVID-19

18:07
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Сергей Собянин рассказал, что власти столицы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса через 1,5 недели. Об этом мэр города сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания", – пояснил Собянин.
Мэр города также выразил надежду, что ситуация с коронавирусом улучшится в столице уже к концу января. По его словам, положительная динамика должна быть отмечена через 2–3 недели.
"Как бы то ни было, по моим ощущениям, в январе должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через 2–3 недели. До конца января мы должны увидеть какую-то позитивную динамику", – сказал Собянин.
Ранее мэр отметил, что новогодние каникулы позволили приостановить рост заболеваемости. Это произошло благодаря снижению пассажиропотоков в общественном транспорте. Также Собянин подчеркнул, что в городе растут темпы вакцинации. Порядка тысячи москвичей каждый день ставят прививку от коронавируса.
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