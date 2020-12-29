Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, восстановят бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни", – написал мэр.

По словам Собянина, москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", – добавил мэр.

С 28 декабря открылась запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, которые работают в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Также запись откроется для волонтеров, некоммерческих и религиозных организаций.

5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, а с 21 декабря – сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. Мэр отмечал, что в случае возникновения необходимости будут открыты еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.

Пункты вакцинации не закроются на новогодние праздники и продолжат принимать желающих.

