В Москве открылась запись на вакцинацию жителей старше 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва продолжает расширять категории людей, которым открывается возможность пройти вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

С 28 декабря прививку могут сделать москвичи старше 60 лет – они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19. Процедура разрешена на уровне Минздрава РФ. Также запись открыта для работников сферы ЖКХ, общественного питания, спорта, сотрудников органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.

"Ситуация с коронавирусом в Москве сейчас напряженная, ежедневно выявляется большое число заболевших. Именно поэтому мы постоянно расширяем возможности для прохождения вакцинации. <...> Пункты вакцинации не закроются на новогодние праздники и продолжат принимать желающих", – заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Представитель мэрии призвала горожан записаться на процедуру любым удобным способом и получить прививку – регистрация открыта на порталах mos.ru, emias.info, в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также по телефону пункта вакцинации.

О том, что москвичи старше 60 лет смогут привиться от коронавируса, объявил мэр Москвы в своем блоге на персональном сайте. Он отметил, что "Спутник V" прошел испытания и был одобрен к использованию министерством здравоохранения.

В столице открыто 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00. На вакцинацию приглашаются горожане старше 60 лет, а также граждане от 18 до 60 лет, работающие в вышеуказанных отраслях. Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC. Для подтверждения отраслевой принадлежности потребуется справка с места работы.

