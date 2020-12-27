Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут сделать прививку от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 28 декабря начнется вакцинация от коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу – это реально работает", – написал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что с 28 декабря открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, которые работают в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Также запись откроется для волонтеров, некоммерческих и религиозных организаций.

5 декабря прививки начали делать сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, а с 21 декабря – сотрудники промышленных предприятий, энергетики, транспортного комплекса и средств массовой информации.

В городе ежедневно с 08:00 до 20:00 работают 70 прививочных кабинетов на базе взрослых городских поликлиник. Мэр отмечал, что в случае возникновения необходимости будут открыты еще 70 прививочных пунктов, которые в настоящее время находятся в резервном фонде. Постепенно число пунктов вакцинации в Москве может быть увеличено до 170.

