В Москве нет необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса – заммэра

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы не видят в настоящий момент необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.
"В таких ситуациях очень сложно что-то предсказывать. Мы вынуждены отталкиваться от текущей ситуации. На сегодняшний момент мы видим, что необходимости в ужесточении [мер] нет", – заявил специалист.
Ефимов подчеркнул, что ситуация не располагает и к отмене уже действующих ограничений.
Накануне об отсутствии планов на ужесточение ограничительных мер заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом градоначальник подчеркнул, что ранее установленные санитарные правила сохранятся в силе.
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