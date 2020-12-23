В Москве нет необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса – заммэра

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы не видят в настоящий момент необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.

"В таких ситуациях очень сложно что-то предсказывать. Мы вынуждены отталкиваться от текущей ситуации. На сегодняшний момент мы видим, что необходимости в ужесточении [мер] нет", – заявил специалист.

Ефимов подчеркнул, что ситуация не располагает и к отмене уже действующих ограничений.

Накануне об отсутствии планов на ужесточение ограничительных мер заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом градоначальник подчеркнул, что ранее установленные санитарные правила сохранятся в силе.