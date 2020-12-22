16:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19. Во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр также отметил, что в данной ситуации послаблений не будет.
"Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время считаю, что никаких послаблений в этой ситуации (допускать. – Прим. ред.) невозможно", – сказал он.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве нет предпосылок для введения тотального локдауна. Он отметил, что власти не собираются вводить дополнительные ограничения в местах досуга в новогодние праздники.
Также Сергей Собянин называл условие для ужесточения антиковидных мер в Москве. По словам мэра, более жесткие ограничения могут быть введены, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов.
Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
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