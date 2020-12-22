Москвичей не штрафуют за пребывание в развлекательных заведениях после 23:00 – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посетителей московских заведений не штрафуют за пребывание в них после 23:00 вопреки указу мэра, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00 запрещено в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы. Действовать ограничение будет до 15 января.
Как заметил Данчиков, большинство организаций, подпадающих под данный запрет, добросовестно соблюдают требование.
"Из всех организаций, проверенных на предмет соблюдения установленного режима работы, в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00. Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности. При этом граждане, находящиеся на территории юридического лица после 23:00, не привлекаются к административной ответственности за посещение заведения, нарушившего установленный режим работы", – цитирует его ТАСС.
При этом он уточнил, что можно получить штраф за пребывание в общественном месте без масок и перчаток, а также несоблюдение социальной дистанции, если такие нарушения будут зафиксированы.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве нет предпосылок для введения тотального локдауна. Он напомнил, что запрет на работу заведений после 23:00 будет действовать и в новогоднюю ночь.
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