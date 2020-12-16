Собянин заявил, что в 2021 году ограничения по COVID-19, скорее всего, сохранятся

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Сергей Собянин предположил, что в следующем году ограничения по коронавирусу сохранятся, но будут более мягкими. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Очевидно, что мы будем жить в относительно мягких ограничениях в ближайшие месяцы. Но вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения", – сказал мэр.

Градоначальник также отметил, что к жизни без ограничений москвичи смогут вернуться после вакцинации.

Ранее Собянин сообщил, что Москва с началом пандемии коронавируса оперативно перешла на новые принципы управления. По его словам, во многом это стало возможным благодаря множеству сложных и непопулярных решений, которые были приняты в предыдущие годы.