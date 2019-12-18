Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с отчетом о проделанной за год работе

Сергей Собянин выступил 18 декабря перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. Выступление мэра и ответы на вопросы депутатов продлились более двух часов. Это первый отчет о деятельности правительства Москвы, представленный в Мосгордуме седьмого созыва.



В начале своего выступления глава столичного правительства подробно рассказал о проделанной работе за уходящий год, а депутаты задали от своей фракции про три вопроса.

В общей сложности парламентарии задали мэру 15 вопросов о работе столичного правительства. Вопросы были заранее составлены пятью депутатскими объединениями, утверждены комиссией по организации работы думы и переданы в столичную мэрию.

В ходе ежегодного отчета Собянин зачитал всесторонний доклад о развитии города. Он затронул вопросы развития транспортной системы, программы реновации, экономики, политики, образования, здравоохранения и экологии города.



Малый и средний бизнес

Во время своего выступления особое внимание Сергей Собянин уделил вопросу поддержки малого и среднего бизнеса, развитию промышленного сектора, а также индустрии гостеприимства.

Собянин сообщил, что в настоящее время обрабатывающая промышленность Москвы дает 14 процентов продукции страны, а на предприятиях города работает около 700 тысяч человек. При этом в начале 2000-х годов высказывались мнения о том, что московская промышленность не нужна и ее необходимо вынести за черту города, отметил Собянин.

Мэр города также отметил, что в последнее время наиболее устойчивой опорой экономики Москвы является малый и средний бизнес. В нем занято 2,5 миллиона человек. Собянин добавил, что на сегодняшний день малый и средний бизнес обеспечивает четверть всех доходов городского бюджета.

"Мы в свое время активно занимались строительством технопарков за счет бюджетных средств, даже построили два или три. В конечном итоге поняли, что это тупиковый вариант. И перешли на предоставление льгот при создании в городе технопарков за счет частных инвестиций. И в результате получили бурный рост площадок, технопарков, коворкингов и других бизнес-площадок, на которых уже работает более 40 тысяч человек", – подчеркнул Сергей Собянин.

Собянин выступает с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

По словам Собянина, общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Собянин обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.

По его словам, за последние 30 лет замечен 10-процентный рост промышленности. Собянин добавил, что экономический рост начал влиять на отрасль, связанную с информационной технологией, а также с индустрией гостеприимства.

Мэр города добавил, что по ожиданиям в этом году столицу посетит 25 миллионов человек, что станет рекордным числом для России. Он добавил, что, предположительно, доходы отрасли достигнут одного триллиона рублей, из которых около 15 процентов поступит в виде налогов в городской бюджет.

По его словам, туристов могут привлечь строящиеся уникальные объекты – парк "Остров мечты" в Нагатинской пойме и парк аттракционов на ВДНХ.



Градостроительная политика

Собянин отметил, что градостроительная политика в настоящий момент для города является актуальной темой. По его словам, за последние годы была создана базовая рыночная инфраструктура и возведены миллионы квадратных метров жилья.

За это время было построено около 15 миллионов квадратных метров нежилых, коммерческих площадей – магазины, рестораны, кафе, технопарки, офисы, промышленные предприятия. Таким образом, были созданы десятки, сотни тысяч рабочих мест в непосредственной близости от мест проживания. Ситуация с рабочими местами улучшилась практически во всех районах без исключения.

Кроме того, мэр рассказал об улучшении транспортной ситуации в городе. Он сообщил о сокращении среднего времени поездки от МКАД в центр города. Собянин добавил, что в столице за девять лет увеличилось количество автомобилей. Он отметил, что транспортных средств на дорогах Москвы стало еще на миллион больше.



Программа реновации

Собянин рассказал и о масштабной городской программе реновации. Стартовые площадки для расселения по программе реновации найдены почти на 6 миллионах квадратных метров недвижимости. Площадки позволят полностью реализовать первую волну реновации.

"В итоге более 350 тысяч жителей переехали из развалюх в новые квартиры <...> Сегодняшняя программа реновации является продолжением первой программы, но уже выполняется она на новом, качественном уровне и с другим масштабом задач", – заявил Собянин.

Как уточнил мэр Москвы, по сравнению с прошлой программой реновации количество замечаний к готовым домам значительно снизилось. Он отметил, что за неделю несколько раз проводятся заседания штабов по реновации, где обсуждаются предложения и замечания горожан.

"Мы должны сделать уютным и комфортным не только центр города, но и все районы Москвы, где проживает подавляющее большинство москвичей. Для этого мы с вами создали городскую программу “Мой район”, которая подразумевает комплексное обустройство наших районов", – добавил он.



Транспортная система

Мэр также рассказал об улучшении транспортной ситуации в городе. Он сообщил о сокращении среднего времени поездки от МКАД в центр города на 20 минут по сравнению с 2010 годом. Собянин добавил, что в столице за 9 лет увеличилось количество автомобилей. Он отметил, что транспортных средств на дорогах Москвы стало еще на миллион больше.

Начиная с 2011 года, по словам Сергея Собянина, пассажиры получили свыше 80 новых станций метро и МЦК. В Московском регионе появился новый вид общественного транспорта – наземное метро. В городе также обновлен автобусный и трамвайный парки, а также произведены обновления в подвижном составе метро.

В ближайшие годы, по словам мэра, в городе должны также открыться десятки новых станций метро. К недавно открывшимся Московским центральным диаметрам должны прибавиться еще два-три МЦД.

Собянин отметил, что с 2021 года город существенно увеличит объемы приобретения электробусов, практически полностью прекратив закупки дизельных автобусов. Он также пообещал, что в ближайшие два года завершится обновление трамваев, старые модели заменят на трамваи нового поколения "Витязь-М".

"Мы уже две трети пассажиров городского транспорта перевозим на электротранспорте. Но мы не останавливаемся на этом. Мы постараемся перевести вообще весь общественный транспорт Москвы на электротягу. Москва точно будет лидером среди мировых городов. Уже сегодня на маршрутах работает более 250 электробусов", – сказал Сергей Собянин.

В городе за последние годы построено 900 километров новых дорог и планируется возвести еще около 100 километров, проведена реконструкция большинства вылетных магистралей. Создана крупнейшая в мире Интеллектуальная транспортная система, отмечает Собянин.

Он добавил, что в городе также чаще стали пользоваться услугами такси. Москвичи активно пользуются новыми средствами городской мобильности – каршерингом и велопрокатом.

Мэр города напомнил и о том, что Москва стала первым городом в России, в котором запустили систему каршеринга электромобилей. Он рассказал, что совместно Россетями создается целая система общедоступных зарядных сетей.

"Принято революционное для Москвы и, конечно, страшно непопулярное, но абсолютно необходимое решение о введении платной парковки. Я думаю, что если это решение не было бы принято, то нам бы ни велосипеды, ни каршеринг не помогли в решении проблемы. Через это прошли все мировые города, другого рецепта в создании правильной мотивации выбора транспорта просто не существует", – рассказал Собянин.

"Благодаря выполнению этих планов протяженность подземного и наземного метро в Московском регионе увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом и достигнет 1 000 километров. Доля москвичей, имеющих доступ к традиционному метро, достигнет 95 процентов", – отметил Собянин.

Он рассказал, что в планах стоит продолжение обновления подвижного состава общественного транспорта, строительство транспортно-пересадочных узлов и совершенствование Интеллектуальной транспортной системы.



Городская среда и экология

Еще одним очевидным приоритетом в развитии Москвы являются вопросы охраны окружающей среды, спорта и повышения качества медицинской помощи. Согласно концепции Urban Health ("Здоровый город"), помогать жителям поддерживать и укреплять здоровье должен город.

Собянин отметил, что на долю автомобилей приходится до 90 процентов вредных выбросов в атмосферу. Однако благодаря изменению частного и городского парков замечена положительная динамика. По его словам, к настоящему моменту датчики мониторинга возле трасс показывают значительное снижение вредных выбросов.

"Мы провели переоснащение общественного транспорта, коммунальной техники в значительной степени, ввели ограничения на въезд грузовиков и автобусов, запретили продажу на АЗС топлива стандарта ниже "Евро-5", – уточнил мэр Москвы.

Собянин добавил, что развитие города не является помехой для увеличения площади зеленых насаждений. За последние годы в городе высажено около семи миллионов кустарников и деревьев, в том числе с помощью горожан и молодых мам и пап.

"Начиная с 2011 года мы провели с вами достаточно большой, можно сказать, беспрецедентный объем работ в этой сфере. Можно было бы этим ограничиться, но я считаю, что мы должны сделать уютным, комфортным не только центр города, но и все районы Москвы, где проживает подавляющее большинство москвичей. Для этого мы с вами создали городскую программу "Мой район", которая подразумевает качественное, комплексное обустройство наших районов", – рассказал Собянин.



Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

Здравоохранение

В ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий.

"Если спросить москвичей, я думаю, что большую часть сидящих в этом зале волнуют вопросы здравоохранения. Не потому, что в этой сфере все плохо, а потому, что здоровье – это самое ценное, что есть у нас, и по мере движения спрос и требования к этой сфере не уменьшаются, а увеличиваются", – отметил Собянин.

По словам Собянина, средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей достигла 78 лет. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что в этой сфере нужно проделать еще много работы.

Так, в столице планируется улучшить работу амбулаторного звена. В связи с этим было принято решение о комплексной реконструкции поликлиник. Также в планах правительства Москвы возведение 32 поликлиник в районах города. В общей сложности будет построено около миллиона квадратных метров площадей медицинских учреждений.

"Реализация проектов модернизации здравоохранения, о которых я говорил, позволит серьезно продвинуться в достижении главной цели – обеспечении москвичей качественной медицинской помощью на уровне самых современных медицинских систем мира", – заключил мэр Москвы.

Образование

Столичные школы получают финансирование вне зависимости от района, в котором они находятся. Благодаря этому все ученики сейчас имеют возможность получить качественное образование, а педагоги – достойную оплату труда, отмечает Собянин.

Мэр города рассказал, что в этом году более 40 процентов школьников старших классов сдали ЕГЭ на 220 баллов, при этом в 2010 году их было не более 15 процентов. И это несмотря на то, что контроль и сложность заданий увеличиваются.

"Вы знаете, какие различия были в Москве и в качестве образования, и в финансировании. Мы за эти годы прошли сложнейшую структурную реорганизацию школ, которая тоже вызывала огромные дискуссии", – сказал Сергей Собянин.

Москвичи также постоянно показывают отличные результаты на предметных соревнованиях, в том числе на всероссийских олимпиадах и на чемпионатах WorldSkills. А в рейтинге главной международной программы измерений качества образования PISA столичные школьники находятся на втором месте по уровню читательской грамотности, а по математической грамотности – на четвертом.

Собянин отметил, что наиболее важным направлением в развитии образования считается профориентация. Сейчас практически в каждой школе ученики могут выбрать один из нескольких профилей обучения. Для учащихся доступны инженерные, академические, медицинские, кадетские и ИТ-классы.

Еще один профориентационный проект, который реализуется в столице, – "Школа старшеклассников", благодаря которому школьники могут посещать ИТ-полигоны, химические и физические лаборатории, медиатеки, лингафонные кабинеты.

"Мы должны создать такую инновационную систему, где можно было бы получать самые современные знания, готовиться к поступлению в вузы. Формировать четкое понимание о том, какая профессия нужна, какая профессия нравится. И конечно, московские выпускники должны конкурировать с другими выпускниками школ других городов за поступление в ведущие университеты Москвы", – рассказал о задачах проекта Сергей Собянин.

Во время своего выступления Сергей Собянин ответил на разные, в том числе и неоднозначные вопросы депутатов. По итогам выступления отчет мэра Москвы был принят Мосгордумой 27 голосами "за". "Против" проголосовали девять депутатов. Воздержавшихся не было.

