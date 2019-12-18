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Общество

15:08

Бюджетные средства на соцподдержку в Москве превышают весь бюджет Петербурга – Собянин

мэр Москвы финансы общество

Фото: скриншот трансляции duma.mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об объеме бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку в Москве. Об этом он сообщил в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании столичного парламента.

По словам градоначальника, объем таких средств превышает весь бюджет Санкт-Петербурга.

Собянин заявил, что в предыдущие годы были значительно повышены социальные выплаты и пособия для детей, в этом году они были проиндексированы.

"И если говорить про Петербург, объем социальных выплат и пособий в Москве составил полтриллиона рублей. Это больше, чем весь бюджет Санкт-Петербурга, со всеми, как говорится, потрохами", – отметил мэр.

Кроме того, Собянин выразил готовность к обсуждению возможности организации бесплатной продленки.

Ранее столичный мэр в ходе доклада заявил, что для первой волны реновации были найдены стартовые площадки. Они составили почти 6 миллионов квадратных метров недвижимости.

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