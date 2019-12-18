Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о деятельности правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская городская дума заслушала и приняла ежегодный отчет Сергея Собянина о результатах деятельности правительства столицы. Соответствующее постановление приняли на заседании столичного парламента.

"Предлагается принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий МГД и правительства Москвы по решению вопросов, отмеченных в ежегодном отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы", – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

27 депутатов проголосовали за принятие отчета, против – девять, воздержавшихся нет.

Депутатские объединения подготовили вопросы, которые задавали мэру. На то, чтобы задать вопрос, им отводилось около минуты в соответствии с регламентом. От каждого объединения можно было подать не более трех вопросов, причем касаться они должны важных аспектов жизни столицы.

Собянин рассказал о закупке современного оборудования для больниц. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий. Он отметил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования.

Мэр отметил, что общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Собянин обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.

Также Собянин сообщил, что в настоящее время обрабатывающая промышленность Москвы дает 14% продукции страны, а на предприятиях города работает около 700 тысяч человек. При этом в начале 2000-х годов высказывались мнения о том, что московская промышленность не нужна и ее необходимо вынести за черту города, отметил Собянин.

Кроме того, мэр рассказал об улучшении транспортной ситуации в городе. Он сообщил о сокращении среднего времени поездки от МКАД в центр города. Собянин добавил, что в столице за 9 лет увеличилось количество автомобилей. Он отметил, что транспортных средств на дорогах Москвы стало еще на миллион больше.

Собянин рассказал и о масштабной городской программе реновации. Стартовые площадки для расселения по программе реновации, как рассказал мэр, найдены почти на 6 миллионах квадратных метров недвижимости. Площадки позволят полностью реализовать первую волну реновации.

