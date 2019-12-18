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Общество

13:09

Сократилось среднее время поездки от МКАД в центр – Собянин

город мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: duma.mos.ru

Сергей Собянин сообщил о сокращении среднего времени поездки от МКАД в центр города. С таким заявлением он выступил в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании столичного парламента.

"По сравнению с 2010 годом среднее время поездки от МКАД в центр и обратно сократилось на 20 минут", – рассказал мэр Москвы.

Кроме того, Собянин добавил, что в столице за 9 лет увеличилось количество автомобилей. Он отметил, что транспортных средств на дорогах Москвы стало еще на миллион больше.

Также мэр сообщил, что датчиками мониторинга вдоль столичных дорог было зафиксировано сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

"Это произошло благодаря целому ряду мер, в том числе изменению парка машин городских и частных – они стали более экологически чистыми", – отметил Собянин, заявив, что к 90% выбросов причастны автомобили, а не заводы и предприятия.

Ранее Сергей Собянин заявил, что объем инвестиций в экономику Москвы достиг 2,8 триллиона рублей. Отмечается, что с 2010 года этот показатель вырос вдвое.

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