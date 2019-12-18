Объем инвестиций в экономику Москвы достиг 2,8 трлн рублей – Собянин

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Общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей, сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города на заседании столичного парламента.

По словам мэра, по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Он обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.

"Каждый бюджетный рубль, вложенный в развитие инфраструктуры Москвы, привлекает 3–4 рубля частных инвестиций", – подчеркнул глава города.

Собянин рассказал, что в настоящее время городской бюджет может позволить не только выполнять текущие обязательства, но и серьезно увеличить поддержку образования, здравоохранения, социальной сферы, в том числе профинансировать дополнительные социальные расходы.

В октябре была утверждена Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы. В документ включен перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

АИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики города, определенные в 2011 году. Согласно документу, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации).

Ключевым приоритетом станет развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Для реализации городских программ построят 3,4 миллиона квадратных метров жилья и 230 новых социальных объектов в 109 районах. В программу включено строительство крупных медицинских стационаров. Появятся 45 спортивных объектов. 19 объектов культуры построят и реконструируют.

Финансирование Адресной инвестиционной программы в 2020–2022 годах составит 2029,6 миллиарда рублей, из которых на 2019 год придется 663,9 миллиарда рублей, на 2020 год – 681,3 миллиарда рублей и на 2021 год – 684,4 миллиарда рублей.