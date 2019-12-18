Промышленность Москвы впервые за 30 лет выросла на 10% – Собянин

Фото: duma.mos.ru

Столичная промышленность впервые за 30 лет выросла на 10% в минувшем году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Москвы на заседании столичного парламента.

"За прошедшие 30 лет в прошлом году мы впервые отметили 10-процентный рост промышленности. Но это дорогого стоит – изменения общего тренда развития московской промышленности", – отметил глава города.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время обрабатывающая промышленность Москвы дает 14% продукции страны, а на предприятиях города работает около 700 тысяч человек. При этом в начале 2000-х годов высказывались мнения о том, что московская промышленность не нужна и ее необходимо вынести за черту города, отметил Собянин.

"Я считаю, что избавляться от крупной промышленности невыгодно и недальновидно. Нужно понимать, какую промышленность поощрять и развивать. Конечно ту, которая экологически чистая, предприятия, на которых платят нормальную зарплату", – заключил Собянин.

Ранее президиум правительства Москвы присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" и ОАО "Меридиан".

Первая организация работает с 1932 года и занимается разработкой материалов для авиационной и космической техники. В институте создали более трех тысяч марок конструкционных и функциональных материалов.

Предприятие "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.

