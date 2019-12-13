Собянин посетил производственную площадку ЭкоТехноПарка "Калуга"

Фото: eco-kaluga.ru

Завершено строительство первого этапа крупного экологического проекта при участии комплекса городского хозяйства правительства Москвы – ЭкоТехноПарка "Калуга" в Калужской области, который предназначен для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил Сергей Собянин, который вместе с зампредседателя правительства России Алексеем Гордеевым и губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым осмотрел построенный объект.

"Мы завершили создание первого этапа ЭкоТехноПарка – одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям: создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет максимально все полезные фракции от бытовых отходов отделять и пускать в дальнейшую переработку. Созданы современные технократы, которые полностью защищают природу от вредного воздействия, – тройная система защиты", – рассказал мэр столицы.

По словам главы города, на предприятии созданы очистные сооружения, построена система экомониторинга воздуха и земли, которая будет функционировать в режиме постоянного контроля.

Собянин отметил, что с 1 января 2020 года в Москве вводится система раздельного сбора мусора. "Все эти мероприятия значительно уменьшают объемы захоронения твердых бытовых отходов для их вторичной обработки и создания полезных продуктов", – рассказал мэр.

Кроме того, на площадке ЭкоТехноПарка будут отрабатываться самые современные решения в области утилизации и переработки отходов, чтобы максимально быстро провести модернизацию этой отрасли в стране, добавил мэр.

Зампредседатель правительства России Алексей Гордеев рассказал, что на площадке налажена система контроля – воздух, земля, вода.

"Мы здесь присутствуем со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю: все приборы работают, они соответствуют мировым стандартам, все это будет наблюдаться в режиме онлайн, и в любое время можно проверить состояние объекта", – отметил он.

Гордеев добавил, что ЭкоТехноПарк с его новейшими технологиями может стать хорошим примером того, как в дальнейшем следует строить подобного рода объекты в других регионах.

По словам губернатора Калужской области, создание такого предприятия позволит создать большое количество рабочих мест, хорошую налоговую базу. Он добавил, что проект ЭкоТехноПарка прошел все экологические экспертизы государственных служб.

"И сегодня мы любому можем показать – и представителю общественности, и СМИ, – что это современное производство", – добавил Артамонов.

В рамках первого этапа реализации проекта была создана производственная площадка для приема, сортировки, переработки и размещения ТКО IV-V классов опасности (малоопасные и практические неопасные отходы) общей площадью 128 гектаров, включающая объекты инфраструктуры и зону для размещения неутилизируемых компонентов.

Основным технологическим сооружением ЭкоТехноПарка является сортировочный комплекс, состоящий из двух корпусов общей площадью 23,6 тысячи квадратных метров. Мощность сортировочных линий составляет 1 миллион тонн в год (от 2,3 тысячи до 3,3 тысячи тонн в сутки).

Кроме того, в ходе сортировки можно извлечь черные и цветные металлы, стекло, бумагу, пластик и электронный лом. В дальнейших планах создание предприятия по производству RDF-топлива – специальных топливных брикетов, получаемых из отходов, для использования на промышленных предприятиях.

Помимо сортировочного комплекса, на предприятии построены два КПП. Один расположен при въезде на территорию объекта и предназначен для автоматизированного контроля доступа. Второй находится при въезде на производственный комплекс объекта и предназначен для повторной проверки права въезда мусоровозов и водителей.

Также на территории есть зона автовесовых с четырьмя платформами весов (по 2 на въезд и на выезд), которая оборудована светофорами, обзорными камерами и шлагбаумами, ремонтный цех для выполнения полного комплекса работ по техническому обслуживанию техники, контейнерная АЗС и водозаборный узел.

Что касается административно-бытовых строений, то они включают в себя санитарно-бытовой комплекс с жилыми помещениями, комнатами приема пищи и досуга, прачечными, медпунктом, а также столовую и спортивные площадки. В целом имущественный комплекс ЭкоТехноПарка включает в себя 85 зданий.

Технологически сортировочный комплекс на 55 процентов состоит из отечественного оборудования, включая кабины сортировки, сепараторы черных металлов. Также установлено импортное оборудование из Германии, Австрии и Италии.

ЭкоТехноПарк расположен в Износковском районе Калужской области недалеко от деревни Михали. Он представляет собой уникальный для России высокотехнологичный комплекс, в котором применены лучшие технологии по обращению с отходами.

В настоящий момент ЭкоТехноПарк "Калуга" полностью готов и технически может принимать твердые коммунальные отходы. Вопросы экологической безопасности являются приоритетными как при строительстве, так и при эксплуатации ЭкоТехноПарка.

Создание ЭкоТехноПарка будет способствовать развитию Износковского района Калужской области. В первую очередь для местных жителей создаются новые рабочие места. Штатным расписанием предусмотрено 575 рабочих мест. Уже сегодня на объект трудоустроен 151 человек, преимущественно это жители ближайших районов.

Расстояние от Москвы до ЭкоТехноПарка "Калуга" составляет 180 километров. В 2019 году были завершены работы по обеспечению транспортной доступности со стороны Минского шоссе. Выполнен ремонт дорог протяженностью 22 километра.