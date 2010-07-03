Правила расчета на вывоз мусора изменят в России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному документу, речь идет об исключении из тарифной сетки налога на прибыль и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также изменятся расчеты на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по государственным объектам "для целей тарифного регулирования" учитываться не будет.

В свою очередь, в Российском экологическом операторе считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний до четырех процентов. "В подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль", – цитирует ТАСС РЭО.

При этом в РЭО считают, что в системе ценообразования существуют недоработки, например, не учтены различные расходы, возникающие у региональных операторов. Кроме того, остаются нерешенными проблемы тарифного плана, добавили в РЭО.

Специалисты рекомендуют доработать программу, разработав отдельные стимулы для региональных операторов сортировать отходы, внедрять раздельный сбор, снижать объемы захоронения отходов.

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок.

Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).

На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.

