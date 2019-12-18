Собянин ответил на сложные вопросы депутатов Мосгордумы

Сергей Собянин выступил в среду перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства.

Выступление мэра и ответы на вопросы депутатов продлились более двух часов. Это первый отчет о деятельности правительства Москвы, представленный в Мосгордуме седьмого созыва.

В начале своего выступления глава столичного правительства подробно рассказал о проделанной работе за уходящий год. В этом году депутаты могли озвучить от своей фракции про три вопроса.

В общей сложности парламентарии задали мэру 15 вопросов о работе столичного правительства. Вопросы были заранее составлены пятью депутатскими объединениями, утверждены комиссией по организации работы думы и переданы в столичную мэрию.

В ходе ежегодного отчета Собянин отметил, что общий объем инвестиций в экономику Москвы достиг в 2019 году 2,8 триллиона рублей. Он подчеркнул, что по сравнению с 2010 годом он вырос вдвое. Собянин обратил внимание, что рост фиксировался даже в самые сложные годы.

Мэр города также затронул вопросы о закупке современного оборудования для больниц. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий. Он отметил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования.

Также Собянин сообщил, что в настоящее время обрабатывающая промышленность Москвы дает 14% продукции страны, а на предприятиях города работает около 700 тысяч человек. При этом в начале 2000-х годов высказывались мнения о том, что московская промышленность не нужна и ее необходимо вынести за черту города, отметил Собянин.

Кроме того, мэр рассказал об улучшении транспортной ситуации в городе. Он сообщил о сокращении среднего времени поездки от МКАД в центр города. Собянин добавил, что в столице за 9 лет увеличилось количество автомобилей. Он отметил, что транспортных средств на дорогах Москвы стало еще на миллион больше.

Собянин рассказал и о масштабной городской программе реновации. Стартовые площадки для расселения по программе реновации, как рассказал мэр, найдены почти на 6 миллионах квадратных метров недвижимости. Площадки позволят полностью реализовать первую волну реновации.

Во время своего выступления Сергей Собянин ответил на все вопросы без исключения. По итогам выступления отчет мэра Москвы был принят Мосгордумой 27 голосами "за". "Против" проголосовали девять депутатов. Воздержавшихся не было.

