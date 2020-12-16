В новогодние праздники в столице пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер в Москве будут проводиться все новогодние праздники, заявил руководитель Главконтроля Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, сотрудники полиции и эксперты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки в местах посещения граждан, усилен контроль за ношением масок посетителями ТЦ, за режимом работы общепита и клубов.

"И эту работу будем продолжать все праздничные дни", – подчеркнул Данчиков.

Также он отметил, что правительство города не видит необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, однако подчеркнул, что важно соблюдать действующие правила и ограничения.

"Соблюдение этих требований дает нам возможность победить коронавирусную инфекцию и не принимать более серьезных ограничений", – пояснил Данчиков.

Ранее стало известно, что локдаун ждет Калининградскую область. Там с 28 декабря по 17 января закрываются парикмахерские, бьюти-студии, бани, сауны, SPA-центры, кинотеатры, театры, музеи, дома культуры, крытые спортивные объекты и фитнес-центры.