В новогодние праздники в столице пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рейды по контролю за соблюдением антиковидных мер в Москве будут проводиться все новогодние праздники, заявил руководитель Главконтроля Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, сотрудники полиции и эксперты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки в местах посещения граждан, усилен контроль за ношением масок посетителями ТЦ, за режимом работы общепита и клубов.
"И эту работу будем продолжать все праздничные дни", – подчеркнул Данчиков.
Также он отметил, что правительство города не видит необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, однако подчеркнул, что важно соблюдать действующие правила и ограничения.
"Соблюдение этих требований дает нам возможность победить коронавирусную инфекцию и не принимать более серьезных ограничений", – пояснил Данчиков.
Ранее стало известно, что локдаун ждет Калининградскую область. Там с 28 декабря по 17 января закрываются парикмахерские, бьюти-студии, бани, сауны, SPA-центры, кинотеатры, театры, музеи, дома культуры, крытые спортивные объекты и фитнес-центры.
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