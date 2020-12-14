Введение жесткого карантина в новогодние праздники не планируется – Кремль

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России не планируется введение жесткого карантина в новогодние праздники по западному сценарию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Это не так", – заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос об ограничительных мерах в праздничные дни.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают вариант введения жестких ограничений на новогодние праздники по образцу западных стран. Отмечалось, что таким образом планируется бороться с распространением коронавируса.
Во многих западных странах вводятся дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19. В частности, в Германии с 16 декабря введут локдаун, который, по мнению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, будет самым жестким за всю историю страны. Он отмечал, что в такой ситуации невозможно избежать радикальных мер.
Во Франции с 15 декабря планируется ввести комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 06:00. Локдаун из-за коронавируса продлили до 7 января в Греции. В стране действует комендантский час, а также закрыты школы, суды, рестораны и развлекательные заведения.
Вводить локдаун в России пока не планируется
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