Во Франции с 15 декабря вводится комендантский час

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в стране с 15 декабря вводится комендантский час. Ограничения из-за эпидемиологической ситуации будут действовать с 20:00.

"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа с 20:00", – приводит РИА Новости его слова.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен уточнил, что комендантский час будет действовать до 06:00.

Ранее власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Его срок истекал 12 декабря. При этом власти приняли решение продлить режим до 23 декабря.

Также в Азербайджане продлили карантинный режим до 31 января из-за коронавирусной инфекции.