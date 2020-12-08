В Азербайджане продлили карантинный режим до конца января

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В Азербайджане продлили карантинный режим до 31 января из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб при кабмине республики.

В Оперштабе также добавили, что с 14 декабря по 18 января 2021 года в стране будет применен ужесточенный особый карантинный режим. Из-за ограничений въезд и выезд из пяти больших городов и 12 районов страны будет закрыт.

В этот период в Азербайджане также приостанавливается деятельность сферы услуг. Во всех кафе и ресторанах заказы будут осуществляться только в режиме онлайн.

В выходные дни на всей территории страны продлеваются ограничения на работу общественного транспорта. Ограничения на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также продлены до 06:00 31 января.

За минувшие сутки в Азербайджане зарегистрировали 3 086 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявили 149 765 случаев коронавируса. Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 66,4 миллиона случаев случаев.

Ранее правительство Греции продлило карантин из-за коронавируса до 7 января. В стране сохранится комендантский час с запретом на перемещения в ночное время и межрегиональное перемещение, будут закрыты школы, суды, рестораны и развлекательные заведения.