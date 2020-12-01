В Турции зафиксирован очередной суточный антирекорд числа смертей от COVID-19

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В Турции число выявленных случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки составило 31 219, скончались 188 человек. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно данным Минздрава Турции, это самые высокие показатели с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд был зафиксирован 29 ноября. В тот день умерли 185 человек.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что в ряде регионов пандемия достигла третьего пика. За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировались рекордные суточные показатели числа заболевших и скончавшихся.

30 ноября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса в стране введен комендантский час в будние дни с 21:00 до 05:00.

Ранее мэр Стамбула призвал власти Турции закрыть город на две-три недели. По его мнению, ситуация с коронавирусом там вышла из-под контроля.