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В мире

20:23

Власти Турции вводят комендантский час в будние дни

за рубежом

Фото: AP Photo

Для борьбы с распространением коронавируса в Турции введен комендантский час в будние дни. Об этом сообщил президент республики Тайип Эрдоган.

"Выход на улицу будет ограничен с 21:00 до 05:00 в будние дни. Кроме того, комендантский час будет также действовать с пятницы до понедельника", – пояснил он.

Третий пик пандемии коронавируса был зафиксирован в ряде провинций Турции, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Некоторые провинции переживают третий пик пандемии коронавируса. Среди них – Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", – рассказал глава Минздрава.

Коджа при этом отметил, что рост выявленных случаев коронавируса наблюдается во всех провинциях страны, уточнив, что в 15 из них рост усилился на 50%. По его словам, 25 ноября в стране был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших за сутки из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Чехии власти ослабят ограничения по коронавирусу 3 декабря. Отмечается, что в стране существует пять уровней риска из-за COVID-19, на каждом из которых предусмотрены определенные ограничения.

Во Франции начали снимать ограничения

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