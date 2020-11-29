Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения

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В Чехии власти ослабят ограничения по коронавирусу 3 декабря. Об этом в своем Twitter сообщил министр здравоохранения страны Ян Блатный.

Отмечается, что в стране существует пять уровней риска из-за COVID-19, на каждом из которых предусмотрены определенные ограничения.

"С четверга, 3 декабря, Чешская Республика перейдет на третий уровень системы PES. Все дезинтеграции перечислены в матрице показателей", – написал министр.

Отмечается, что согласно третьему уровню в стране откроют магазины и рестораны. При этом в них будет ограничено количество посетителей, все должны будут соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, в Чехии отменят комендантский час и разрешат проведение спортивных мероприятий с также установленным заранее количеством участников.

Ранее сообщалось, что Чехия возглавила антирейтинг по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения. Тогда в рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины кроме продовольственных. Также прекращены все спортивные соревнования.

