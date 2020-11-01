Чехия возглавила антирейтинг по уровню смертей от COVID-19 в мире

Фото: ТАСС/CTK/Dalibor Gluck

Чехия по итогам семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В Чехии этот показатель составляет 11,02. На второе место сместилась Андорра с показателем – 7,88. Далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория — 6,11.

При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека. За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3 251 человек скончался.

В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины кроме продовольственных. Также прекращены все спортивные соревнования.

С 28 октября по 3 ноября гражданам запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило ввести строгий карантин из-за роста числа случаев заражений COVID-19.

Все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Жителям Англии станут недоступны заграничные поездки. Также правительство рекомендует временно отказаться от перемещений внутри страны.