Чехия возглавила антирейтинг по уровню смертей от COVID-19 в мире

01 ноября, 22:59
Фото: ТАСС/CTK/Dalibor Gluck
Чехия по итогам семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
В Чехии этот показатель составляет 11,02. На второе место сместилась Андорра с показателем – 7,88. Далее следуют Бельгия – 6,81, Армения – 6,19 и Черногория — 6,11.
При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека. За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 случаев заражения коронавирусом.
За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человека, выздоровели 143 359 пациентов, 3 251 человек скончался.
В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины кроме продовольственных. Также прекращены все спортивные соревнования.
С 28 октября по 3 ноября гражданам запретили без уважительных причин выходить на улицу с 21:00 до 5:00.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании решило ввести строгий карантин из-за роста числа случаев заражений COVID-19.
Все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Жителям Англии станут недоступны заграничные поездки. Также правительство рекомендует временно отказаться от перемещений внутри страны.
В Европе усиливаются карантинные меры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: