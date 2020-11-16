В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через страну

Фото: facebook.com/Cesta Českem

В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну. Об этом сообщает издание "ЕвроПульс".

Он получил название Cesta Českem ("Чешская тропа"). Путешествие можно совершить по северу Чехии, от самой западной до самой восточной точки границ.

Протяженность тропы составляет порядка тысячи километров. На своем пути туристы могут преодолеть девять горных хребтов и несколько парков национального и местного значения.

Как заявили организаторы пешеходного маршрута, преодолеть его могут даже начинающие туристы со средней физической подготовкой. На всю протяженность потребуется порядка 40 дней, но при этом маршрут разбит на отрезки, которые можно проходить независимо.

В дальнейшем Cesta Českem может быть включена в сеть европейских протяженных троп E-paths. На данный момент их 11.

Ранее сообщалось, что в России может появиться Большое Золотое кольцо, маршрут которого будет пролегать в транспортной доступности от Москвы. Эту инициативу уже рассматривают в федеральном агентстве по туризму.

