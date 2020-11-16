В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через страну

13:59
Фото: facebook.com/Cesta Českem
В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну. Об этом сообщает издание "ЕвроПульс".
Он получил название Cesta Českem ("Чешская тропа"). Путешествие можно совершить по северу Чехии, от самой западной до самой восточной точки границ.
Протяженность тропы составляет порядка тысячи километров. На своем пути туристы могут преодолеть девять горных хребтов и несколько парков национального и местного значения.
Как заявили организаторы пешеходного маршрута, преодолеть его могут даже начинающие туристы со средней физической подготовкой. На всю протяженность потребуется порядка 40 дней, но при этом маршрут разбит на отрезки, которые можно проходить независимо.
В дальнейшем Cesta Českem может быть включена в сеть европейских протяженных троп E-paths. На данный момент их 11.
Ранее сообщалось, что в России может появиться Большое Золотое кольцо, маршрут которого будет пролегать в транспортной доступности от Москвы. Эту инициативу уже рассматривают в федеральном агентстве по туризму.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: