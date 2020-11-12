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В России может появиться Большое Золотое кольцо, маршрут которого будет пролегать в транспортной доступности от Москвы. Инициативу рассматривают в федеральном агентстве по туризму. Об этом сообщила советник главы ведомства Юлия Рыбакова.

Она подчеркнула, что существующий маршрут Золотого кольца также является удобным с точки зрения доступности.

"Мы расширяем эту историю и хотим сделать Большое Золотое кольцо вокруг Москвы, чтобы включить в этот бренд Тульскую область, Рязань и другие качественные исторические города, которые располагаются вокруг Москвы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность", – высказалась Рыбакова на форуме "Крылья будущего".

Она подчеркнула, что соответствующая дорога вокруг столицы сделает автомобильное путешествие по городам нового маршрута максимально комфортным.

Отмечается, что в состав Золотого кольца исторически входили восемь городов. Это Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль. С 2018 года к ним присоединился и Углич.

Ранее сообщалось, что для путешествий в ноябре россияне чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.

