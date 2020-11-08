Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Для путешествий в ноябре россияне чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску и бронированию билетов OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили, что в Москву стали чаще летать на 15%, в Санкт-Петербург – на треть. При этом отмечается, что за год стоимость билета на самолет в среднем снизилась до 3 700 рублей, а на поезд – до 2 300 рублей.
Ранее стало известно, что российские туристы все чаще выбирают для отдыха в новогодние праздники горнолыжные курорты и Русский Север. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что глубина бронирований в этом сезоне сократилась до 10–14 дней, но граждане России уже активно бронируют туры на новогодние праздники.
По ее словам, путешественники часто выбирают Сочи, Архыз и Домбай, Шерегеш, Хибины, Мурманская и Архангельская области, Карелия. Эксперт заявила, что большой потенциал есть и у российский термальных курортов.
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