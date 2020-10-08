Эксперты выяснили, как часто россияне уходят в отпуск

Фото: depositphotos/CandyBoxImages
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как часто россияне уходят в отпуск. В исследовании приняли участие 1768 человек.
51 процент респондентов официально отдыхают раз в полгода, среди них женщин больше на 10 процентов. 23 процента опрошенных отдыхают раз в год, 17 процентов – раз в квартал, пять процентов – раз в месяц или чаще.
Четыре процента не уходят в отпуск. Из них 50 процентов объясняют это загруженностью. Четверти россиян не позволяет брать отпуск финансовое состояние, 12,5 процента сообщили, что не устают, столько же не нашло компанию для отдыха.
48 процентов опрошенных берут одну-две недели отпуска, восемь процентов – неделю, еще семь процентов отдыхают несколько дней.
23 процента россиян заявили, что могут не ходить на работу более двух недель. 12 процентов имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя.
Аналитики сообщили, что путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые места силы, открыв интересные маршруты на Чукотке и Камчатке, в Магадане, Карелии и Ингушетии.
Ранее стали известны самые популярные российские курорты бархатного сезона. Среди лидеров – Крым и Краснодарский край.
Спрос на отдых в Сочи в октябре вырос вдвое
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: