Эксперты выяснили, как часто россияне уходят в отпуск

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как часто россияне уходят в отпуск. В исследовании приняли участие 1768 человек.

51 процент респондентов официально отдыхают раз в полгода, среди них женщин больше на 10 процентов. 23 процента опрошенных отдыхают раз в год, 17 процентов – раз в квартал, пять процентов – раз в месяц или чаще.

Четыре процента не уходят в отпуск. Из них 50 процентов объясняют это загруженностью. Четверти россиян не позволяет брать отпуск финансовое состояние, 12,5 процента сообщили, что не устают, столько же не нашло компанию для отдыха.

48 процентов опрошенных берут одну-две недели отпуска, восемь процентов – неделю, еще семь процентов отдыхают несколько дней.

23 процента россиян заявили, что могут не ходить на работу более двух недель. 12 процентов имеют возможность отдыхать сколько угодно, так как работают на себя.

Аналитики сообщили, что путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые места силы, открыв интересные маршруты на Чукотке и Камчатке, в Магадане, Карелии и Ингушетии.

Ранее стали известны самые популярные российские курорты бархатного сезона. Среди лидеров – Крым и Краснодарский край.