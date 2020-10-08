Аналитики назвали новые места силы внутреннего туризма

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Путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые места силы, сообщают аналитики "МегаФона".
Любители приключений открыли для себя новые интересные маршруты на Чукотке и Камчатке, в Магадане, Карелии, Ингушетии. Аналитики "МегаФона" отметили, что по сравнению с прошлым годом количество туристов в этих регионах выросло более чем на треть.
Исследование обезличенных данных с помощью инструментов Big Data показало, что число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.
"Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, – в этом году посетили в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Башкирия и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее", – отметили в компании.
Однако на некоторых направлениях турпоток значительно вырос. Например, вдвое увеличилось число отдыхающих на берегу Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. Больше путешественников в этом году посетили и Романцевские горы (Тульская область), а также Селигер (Тверская область).
В среднем путешествие россиян длится чуть меньше двух недель. Чаще всего абоненты отвечают на звонки, а не звонят сами, кроме того, путешественники разговаривают в поездке на 15% меньше, чем дома. Однако при этом объем переданных интернет-данных за пределами домашнего региона вырос на четверть. Россияне в отпуске используют трафик для игровых сеансов, просмотра видео на YouTube и сториз в Instagram.
"Онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp, – добавили аналитики. – Несмотря на то что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов – ожидаемо Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней".
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