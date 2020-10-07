Россияне рассказали, почему выбирают внутренний туризм

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Больше половины россиян выбирают путешествия по России, потому что любят свою страну. Об этом сообщает RT.

58% участников опроса отметили, что им нравится внутренний туризм, 17% голосующих сообщили, что отправились в поездку по России из-за отсутствия визы, а 9% респондентов рассказали, что не могут выезжать за границу.

16% участников голосования выбрали другой вариант, отмечая, что ездят к родственникам или предпочитают путешествовать по определенным регионам.

Результаты опроса показали, что отправиться в путешествие смог почти каждый второй россиянин – 44%, еще 13% только планируют отправиться в тур до конца этого года. В голосовании приняли участие 1,7 тысячи граждан.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, как граждане страны пользовались программой туристического кешбэка. По словам специалиста, население России отреагировало на запуск акции с большим интересом.