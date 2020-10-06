Туристы дали советы по уменьшению веса чемодана в аэропорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Туристы дали рекомендации по уменьшению веса чемодана в аэропорту. По словам путешественников, перед полетом нужно тщательно отобрать лишние вещи, сообщает News.ru.
"Нужно вытащить все джинсы, куртки, комбинезоны, рубашки, которые являются очень тяжелыми. Если что-то из перечисленного все-таки нужно, то это можно надеть на себя", – считают опытные путешественники.
Туристы советуют не брать с собой громоздкие предметы, такие как фен, который наверняка будет в номере отеля. Они также рекомендуют планировать свой гардероб перед путешествием и не везти с собой много обуви.
С 24 сентября по прилете из-за рубежа россияне должны соблюдать режим самоизоляции, пока не получат результаты теста на COVID-19. Тестирование следует пройти в течение трех дней с момента прибытия.
Число туристов в Москве уменьшилось почти в два раза из-за COVID-19
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