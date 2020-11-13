2021-й предложили объявить Годом детского туризма в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства (ОСИГ) предложили объявить 2021-й Годом детского туризма в России. Письмо с инициативой направили Владимиру Путину, сообщает News.ru.
Исполнительный директор, вице-президент ОСИГ Алексей Волков пояснил, что в этом году пандемия коронавируса существенно пошатнула туристскую индустрию в целом и детский туризм в частности.
"Многие дети не смогли попасть на запланированный отдых, оздоровиться, посетить объекты турпоказа и экскурсионные маршруты. В условиях пандемии это жизненно важно", – отметил он.
По словам Волкова, детский туризм сегодня является платформой и фундаментом для развития внутреннего туризма, имеющего принципиальное значение для образования, воспитания гражданско-патриотической позиции у детей и их профессиональной ориентации.
Он полагает, что представителям туриндустрии уже сейчас нужно значительно увеличивать свой потенциал для более обширного охвата детской аудитории, широко позиционировать направление детского туризма и участвовать в реализации госпрограмм.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что российские туристы все чаще выбирают для отдыха в новогодние праздники горнолыжные курорты и Русский Север. Путешественники часто выбирают Сочи, Архыз и Домбай, Шерегеш, Хибины, Мурманскую и Архангельскую области, Карелию.
Догузова отметила, что глубина бронирований в этом сезоне сократилась до 10–14 дней, но граждане России уже активно бронируют туры на новогодние праздники.
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