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В мире

20:12

Автор книг о Чернобыле поддержал идею внести объекты зоны в список наследия ЮНЕСКО

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Автор книг серии S.T.A.L.K.E.R Антон Первушин высказался за внесение объектов Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Туризм осуществляется много лет, там уже все налажено. В интернете можно скачать даже книгу, посвященную туризму в зону. Но контроль всей этой деятельности нужен, поэтому я одобряю это решение", – заявил писатель.

По словам Первушина, бесконтрольное посещение Чернобыля наносит ущерб как самому региону, так и людям за его пределами, поскольку из зоны отчуждения незаконно выносят артефакты.

Внести объекты Чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО ранее предложил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, это способствует развитию туризма.

В апреле в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошел крупный пожар. Из-за распространения огня в регионе повысился радиационный фон. Полностью возгорание удалось потушить в мае.

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