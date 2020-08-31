На Украине заявили об угрозе катастрофы масштабнее Чернобыля

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил об угрозе масштабной экологической катастрофы.
По его словам, разрушение инфраструктуры в Донбассе привело к тому, что многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы, а водонакопители переполнены.
"Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария", – цитирует Фокина "Страна.ua".
Он указал, что вода может заполнить все местные реки и озера, а затем войти в Азовское и Черное моря. В этой связи необходимо срочно организовать очистные работы.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. В результате произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики.
Общая площадь загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров, на Украине – 50 тысяч квадратных километров. Пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Из 188 населенных пунктов было отселено около 116 тысяч человек. Воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона жителей СССР. В течение первых трех месяцев после аварии, по официальным данным, погиб 31 человек, более 100 перенесли лучевую болезнь.
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