COVID-19 обнаружен на Чернобыльской АЭС

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На Чернобыльской атомной электростанции зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом передает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По имеющейся информации, случай COVID-19 был обнаружен у работника ЧАЭС 23 июня. При этом ранее зараженный находился в отпуске. В последний раз он был на станции 9 июня.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – сообщило ведомство в Facebook.

Ранее спасатели локализовали последние очаги пожара в Чернобыльской зоне. Очаги возгорания удалось остановить вблизи села Кривая Гора и села Рудьки – Буряковка.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Он разошелся на площади 20 гектаров, после чего вырос до 35 гектаров. Тушение затруднял сильный ветер.