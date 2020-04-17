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Безопасность

13:12

В Кремле прокомментировали риск приближения дыма от пожара в Чернобыле к Москве

власть безопасность

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko

В Кремле прокомментировали возможность того, что дым от пожара в Чернобыле достигнет Москвы. Отмечается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился в оценке предполагаемой ситуации, передает "Газета.ру".

"В Кремле не могут оценивать опасность долета чего-либо до наших границ", – заявил Песков.

О лесном пожаре в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества стало известно 4 апреля. Известно, что огонь распространился на территорию трех лесничеств.

Ранее специалист оценил угрозу потоков воздуха из Чернобыля для Москвы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что распространение дыма будет ориентировано в сторону приграничных регионов России – на запад и юг Курской области, в Воронежскую и Белгородскую области, а также на север Ростовской области.

Под Чернобылем снова горят леса

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