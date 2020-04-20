Сильный ветер мешает ликвидации пожара в Чернобыльской зоне

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что сильный ветер мешает ликвидации лесных пожаров в Чернобыльской зоне, передает RT.

"Не очень хороший на сегодня прогноз по ветру: до 20 метров в секунду — это сильный ветер", – заявил Аваков.

Он рассказал, что в воскресенье и понедельник утром специалисты облетели зоны пожаров. В Чернобыльской зоне из четырех очагов удалось локализовать один, в Житомирской области – два.

Ранее сообщалось, что к тушению пожаров привлечена авиация и техника. Возгорание помогают тушить более 350 человек и 89 единиц техники.

О лесном пожаре в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества стало известно 4 апреля. Известно, что огонь распространился на территорию трех лесничеств.

Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

