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К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечена авиация и техника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"К тушению пожаров привлечено 353 человека и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единицы техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля было осуществлено 107 сбросов – 250 тонн воды", – сообщил собеседник агентства.

10 апреля сообщалось, что пожар распространился на территорию трех соседних лесничеств. Там наблюдается горение травяной подстилки и зарослей камыша.

Лесной пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. Позднее Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.

Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

Ранее в Росгидромете заявили, что перенос загрязняющих веществ с места пожара на территорию России сейчас не прогнозируется. Метеорологи продолжат следить за ситуацией.