Пожар под Чернобылем распространился на соседние лесничества

Фото: АР/Emergency Situation Ministry

Пожар, который произошел под Чернобылем, распространился на территорию трех соседних лесничеств. Там наблюдается горение травяной подстилки и зарослей камыша. Об этом сообщает RT со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств", – говорится в сообщении.

Как уточняется, для тушения пожара задействовали 379 человек и 100 единиц техники.

Лесной пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. Позднее Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.

Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

Ранее в Росгидромете заявили, что перенос загрязняющих веществ с места пожара на территорию России сейчас не прогнозируется. Метеорологи продолжат следить за ситуацией.