Пожар под Чернобылем распространился на соседние лесничества

11:31
Фото: АР/Emergency Situation Ministry
Пожар, который произошел под Чернобылем, распространился на территорию трех соседних лесничеств. Там наблюдается горение травяной подстилки и зарослей камыша. Об этом сообщает RT со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств", – говорится в сообщении.
Как уточняется, для тушения пожара задействовали 379 человек и 100 единиц техники.
Лесной пожар в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник 4 апреля. Позднее Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка.
Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.
Отмечалось, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.
Ранее в Росгидромете заявили, что перенос загрязняющих веществ с места пожара на территорию России сейчас не прогнозируется. Метеорологи продолжат следить за ситуацией.
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