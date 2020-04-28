Спасатели локализовали последние очаги пожара в Чернобыльской зоне

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Спасатели локализовали последние два очага пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14:00 28 апреля в зоне локализованы последние два очага пожара вблизи села Кривая Гора и села Рудьки – Буряковка. Таким образом, лесной пожар на территории зоны отчуждения локализован", – указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в регионе продолжается тушение отдельных очагов торфяников на территории трех лесничеств – Дитятковского, Паришевского и Лубянского.

Радиационный фон в Киеве и области остается в пределах естественных фоновых значений.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Он разошелся на площади 20 гектаров, после чего вырос до 35 гектаров. Тушение затруднял сильный ветер.

