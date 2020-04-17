Радиационный фон в РФ после пожаров в Чернобыле не изменился

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Радиационный фон в приграничных с Украиной районах России после лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не изменился, сообщили РИА Новости в МЧС.

В ведомстве отметили, что пожары не повлияли на жизнедеятельность и безопасность россиян. Расстояние от места возгорания до границы с Брянской областью составляет более 150 километров.

Задымление от пожаров на территорию России не распространяется. Мониторинг ситуации проводится в автоматическом режиме каждые 15 минут.

О лесном пожаре в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи села Владимировка Котовского лесничества стало известно 4 апреля. Известно, что огонь распространился на территорию трех лесничеств.