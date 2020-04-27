"Готовились ко второму взрыву": ликвидатор ЧАЭС – об аварии на реакторе

Александр Лахин приехал в секретный Чернобыль-2 на срочную службу в войсках ПВО, а дембель он и его сослуживцы встречали уже в статусе ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. О неделе, которая разделила жизнь на до и после, он рассказал Москве 24.

Будет взрыв – кричи

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Рядовой Александр Лахин ждал дембеля – до конца службы оставалось два дня. Уже 28 апреля он должен был уехать из Чернобыля-2 домой. Дома, в Москве, ждала молодая жена – мыслями солдат был уже с ней.

"Наш "дембельский аккорд" выдался вот таким незабываемым. Мы, наверное, одни из первых, если не первые, узнали, что рвануло. Нам приказали срочно освобождать подвалы в Чернобыле-2 от всего, что там было. Потому что все ждали второго взрыва, понимали, что избежать его не удастся. И надо готовить укрытия. Моему товарищу сказали: "Иди сядь вот там, на возвышенности, где хорошо видно АЭС, и смотри: когда начнется взрыв – кричи!" Что бы он там успел прокричать и где бы мы все были, если бы второй взрыв случился?"



Александр Лахин, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, предоставлено героем материала

Второго взрыва чудом удалось избежать. У этого чуда есть конкретные имена, которые точно слышал весь мир. Водолазы Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились к запорным клапанам под реактором и открыли их, чтобы вода ушла. Это был единственный способ не допустить соприкосновения реактивов с водой, что вызвало бы взрыв. Они и все остальные понимали, что идут на смерть. Подвал был залит радиоактивной водой, но с помощью дозиметров водолазы отслеживали участки с самым высоким уровнем радиации и обходили их – это позволило им избежать убийственной дозы. Все трое выжили – и спасли десятки тысяч жизней.





Александр Лахин ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Эти люди были смертники. Понятно, что никто сам не рвался лезть в жерло или идти в подвал, у многих семьи, дети, все хотели жить. Но если бы мне сказали лезть в жерло, я бы полез. И все бы полезли.

Мертвый город

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

Солдат отвезли на берег реки Припяти, там они грузили песок и свинец, которые использовали для тушения реактора. Вспоминая город, даже спустя 34 года Александр понижает голос и замедляет речь: "Мертвые, пустынные улицы, на которых разбросаны патрули, и бесхозные собаки, бесцельно снующие по дорогам, – Припять произвела на всех удручающее впечатление".





Александр Лахин ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Страшно было всем, все нервничали, ведь все, кто ликвидировал, тоже люди. Вертолетчикам было страшнее всех, да и опаснее: они летели, сбрасывали смесь, а уж туда она попала или не туда, не было времени разбираться. Дым, радиация, лишняя секунда – все.

На берегу реки срочники провели несколько дней. Сколько радиации "хватанул" тогда Александр, не знает, говорит, дозиметров было мало. Но, говорит, понимал, что дело опасное, потому что про радиацию знал еще с институтской скамьи.



Удостоверение Александра Лахина, ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, предоставлено героем материала

"Всем говорил не раздеваться, никуда не уходить, ничего не есть, потому что многие ничего не знали о радиации, не понимали. Дозиметры часто ломались, но я помню, как измерял сапоги паренька, который возил командира части туда, ближе: уровень радиации был высокий, жаль, не знаю, как сложилась его судьба".

Пожалуй, главное слово тех дней – неизвестность. Александр говорит, что она-то и пугала сильнее всего. Будет ли второй взрыв, когда удастся потушить реактор, много ли радиации получат люди, когда все это закончится, и удастся ли всем выбраться живыми – на эти вопросы ни у кого не было ответов.

После Чернобыля

Фото: ТАСС/Zuma/Anatolii Stepanov

Несмотря на это, бывший рядовой ПВО вспоминает, что организовано все было слаженно и четко, паники не было. "Да и какая паника у военных и солдат? – улыбаясь, говорит он, – хотя кому-то везло больше, кому-то – меньше: кому-то доставались дозиметры, защитные комбинезоны, кому-то – что-то одно, ну а кто-то спасался таблетками".

Обезопасить организм помогали таблетки йодистого калия, которые выдавали всем ликвидаторам ежедневно. Александр вспоминает, что они "очень противные на вкус". Однако, несмотря на то что Александру хватило комбинезона и он исправно пил таблетки, иммунная система после Чернобыля дала сбой. Крепкий, казалось бы, молодой организм "лопнул в один миг": "Иммунная система рухнула, я мог как-то активно жить только первую половину дня, во вторую уже просто умирал, сил не было, гемоглобина не было, болел всем подряд постоянно. Долго разгребал все это и сделал несколько операций. Хотя думал, что не нахватался".

Вовремя выявить проблемы со здоровьем помогло пристальное внимание врачей ко всем, кто имел отношение к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: регулярная диспансеризация, полная диагностика, а в случае чего – немедленное лечение. Сегодня ликвидатор даже шутит: "Все, кто там был, – идеальный материал для врачей, для их исследований, по нам можно диссертацию писать, когда же еще представится такой случай? Надеюсь, никогда".

