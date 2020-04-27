"Готовились ко второму взрыву": ликвидатор ЧАЭС – об аварии на реакторе

Александр Лахин приехал в секретный Чернобыль-2 на срочную службу в войсках ПВО, а дембель он и его сослуживцы встречали уже в статусе ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. О неделе, которая разделила жизнь на до и после, он рассказал Москве 24.
Будет взрыв – кричи
Рядовой Александр Лахин ждал дембеля – до конца службы оставалось два дня. Уже 28 апреля он должен был уехать из Чернобыля-2 домой. Дома, в Москве, ждала молодая жена – мыслями солдат был уже с ней.
"Наш "дембельский аккорд" выдался вот таким незабываемым. Мы, наверное, одни из первых, если не первые, узнали, что рвануло. Нам приказали срочно освобождать подвалы в Чернобыле-2 от всего, что там было. Потому что все ждали второго взрыва, понимали, что избежать его не удастся. И надо готовить укрытия. Моему товарищу сказали: "Иди сядь вот там, на возвышенности, где хорошо видно АЭС, и смотри: когда начнется взрыв – кричи!" Что бы он там успел прокричать и где бы мы все были, если бы второй взрыв случился?"
Второго взрыва чудом удалось избежать. У этого чуда есть конкретные имена, которые точно слышал весь мир. Водолазы Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились к запорным клапанам под реактором и открыли их, чтобы вода ушла. Это был единственный способ не допустить соприкосновения реактивов с водой, что вызвало бы взрыв. Они и все остальные понимали, что идут на смерть. Подвал был залит радиоактивной водой, но с помощью дозиметров водолазы отслеживали участки с самым высоким уровнем радиации и обходили их – это позволило им избежать убийственной дозы. Все трое выжили – и спасли десятки тысяч жизней.
Мертвый город
Солдат отвезли на берег реки Припяти, там они грузили песок и свинец, которые использовали для тушения реактора. Вспоминая город, даже спустя 34 года Александр понижает голос и замедляет речь: "Мертвые, пустынные улицы, на которых разбросаны патрули, и бесхозные собаки, бесцельно снующие по дорогам, – Припять произвела на всех удручающее впечатление".
На берегу реки срочники провели несколько дней. Сколько радиации "хватанул" тогда Александр, не знает, говорит, дозиметров было мало. Но, говорит, понимал, что дело опасное, потому что про радиацию знал еще с институтской скамьи.
Удостоверение Александра Лахина, ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, предоставлено героем материала
"Всем говорил не раздеваться, никуда не уходить, ничего не есть, потому что многие ничего не знали о радиации, не понимали. Дозиметры часто ломались, но я помню, как измерял сапоги паренька, который возил командира части туда, ближе: уровень радиации был высокий, жаль, не знаю, как сложилась его судьба".
Пожалуй, главное слово тех дней – неизвестность. Александр говорит, что она-то и пугала сильнее всего. Будет ли второй взрыв, когда удастся потушить реактор, много ли радиации получат люди, когда все это закончится, и удастся ли всем выбраться живыми – на эти вопросы ни у кого не было ответов.
После Чернобыля
Несмотря на это, бывший рядовой ПВО вспоминает, что организовано все было слаженно и четко, паники не было. "Да и какая паника у военных и солдат? – улыбаясь, говорит он, – хотя кому-то везло больше, кому-то – меньше: кому-то доставались дозиметры, защитные комбинезоны, кому-то – что-то одно, ну а кто-то спасался таблетками".
Обезопасить организм помогали таблетки йодистого калия, которые выдавали всем ликвидаторам ежедневно. Александр вспоминает, что они "очень противные на вкус". Однако, несмотря на то что Александру хватило комбинезона и он исправно пил таблетки, иммунная система после Чернобыля дала сбой. Крепкий, казалось бы, молодой организм "лопнул в один миг": "Иммунная система рухнула, я мог как-то активно жить только первую половину дня, во вторую уже просто умирал, сил не было, гемоглобина не было, болел всем подряд постоянно. Долго разгребал все это и сделал несколько операций. Хотя думал, что не нахватался".
Вовремя выявить проблемы со здоровьем помогло пристальное внимание врачей ко всем, кто имел отношение к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: регулярная диспансеризация, полная диагностика, а в случае чего – немедленное лечение. Сегодня ликвидатор даже шутит: "Все, кто там был, – идеальный материал для врачей, для их исследований, по нам можно диссертацию писать, когда же еще представится такой случай? Надеюсь, никогда".
Самый мощный удар от радиации получил персонал станции и пожарные. 28 из них умерли в первые месяцы после аварии от "острой лучевой болезни". Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована в 17 странах.