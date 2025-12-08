Гололед образуется на столичных дорогах вечером 8 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о появлении гололедицы на столичных дорогах вечером в понедельник, 8 декабря. Пост опубликован в телеграм-канале Дептранса.

Согласно прогнозам синоптиков, этому поспособствует понижение температуры в мегаполисе. В связи с этим горожан призвали пересесть на общественный транспорт для передвижения по городу.

В случае неизбежности поездки на личном авто водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим и избегать резких маневров. Особую осторожность стоит проявлять на мостах и эстакадах, а также перед пешеходными переходами.

"За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в ведомстве.

Зимняя погода впервые в этом году будет зафиксирована на территории Центральной России вечером во вторник, 9 декабря, а также в ночь на среду, 10-го числа. В эти даты столбики термометров опустятся до 0 градусов.

При этом холодный атмосферный фронт ударит по Москве 13 декабря. Он будет сопровождаться осадками в виде снега. Более того, горожан предупредили об ухудшении видимости из-за метели и усилении ветра до 15 метров в секунду.