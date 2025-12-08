Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зима в Центральной России начнется 13 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Необычайно теплое начало календарной зимы с превышением климатической нормы более чем на 5 градусов будет пролонгировано в Центральной России на буднюю часть наступившей недели", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, впервые в этом году зимняя погода будет зафиксирована на территории Центральной России уже вечером во вторник, 9 декабря, а также в ночь на среду, 10-го числа. Тогда столбик термометра опустится до 0 градусов. Кроме того, Тишковец не исключил осадков в виде небольшого снега.

Вместе с тем синоптик предупредил, что в следующие два дня ожидается дождь. Помимо этого, он сообщил о возможном потеплении до 3–6 градусов. 12 декабря метеоролог назвал последним днем затянувшейся метеорологической осени. С 13-го числа через Москву начнет проходить холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться осадками в виде снега. Также Тишковец спрогнозировал ухудшение видимости из-за метели и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Метеоролог уточнил, что из-за вторжения полярного воздуха ожидается резкое похолодание. В частности, ночью столбик термометра опустится до минус 2–7 градусов, а днем – до минус 4–9 градусов. Таким образом, показатели впервые будут соответствовать норме, а среднесуточная температура не поднимется выше нуля. Это Тишковец назвал признаком наступления метеорологической зимы. Кроме того, синоптик не исключил возникновения гололедицы на дорогах.

"В воскресенье, 14 декабря, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика". Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном", – указал метеоролог.

По этой причине температура ночью опустится до минус 7–12 градусов, а на востоке Подмосковья – до минус 15. Днем воздух прогреется до минус 6–11 градусов. Синоптик также спрогнозировал снегопады и метели с заносами на дорогах.

"В предстоящие выходные с опозданием ровно на целый месяц, наконец-то, придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой – снегом и морозами. Интересно, это практически точь-в-точь произойдет в унисон с началом зимы по старому календарю, когда самое холодное время года начиналось 14 декабря", – подытожил Тишковец.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Такой прогноз она сделала несмотря на теплое начало декабря.