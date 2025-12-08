Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 10:55

Общество

Зима в Центральной России начнется 13 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зима в Центральной России начнется 13 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Необычайно теплое начало календарной зимы с превышением климатической нормы более чем на 5 градусов будет пролонгировано в Центральной России на буднюю часть наступившей недели", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, впервые в этом году зимняя погода будет зафиксирована на территории Центральной России уже вечером во вторник, 9 декабря, а также в ночь на среду, 10-го числа. Тогда столбик термометра опустится до 0 градусов. Кроме того, Тишковец не исключил осадков в виде небольшого снега.

Вместе с тем синоптик предупредил, что в следующие два дня ожидается дождь. Помимо этого, он сообщил о возможном потеплении до 3–6 градусов. 12 декабря метеоролог назвал последним днем затянувшейся метеорологической осени. С 13-го числа через Москву начнет проходить холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться осадками в виде снега. Также Тишковец спрогнозировал ухудшение видимости из-за метели и усиление ветра до 15 метров в секунду.

Метеоролог уточнил, что из-за вторжения полярного воздуха ожидается резкое похолодание. В частности, ночью столбик термометра опустится до минус 2–7 градусов, а днем – до минус 4–9 градусов. Таким образом, показатели впервые будут соответствовать норме, а среднесуточная температура не поднимется выше нуля. Это Тишковец назвал признаком наступления метеорологической зимы. Кроме того, синоптик не исключил возникновения гололедицы на дорогах.

"В воскресенье, 14 декабря, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика". Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном", – указал метеоролог.

По этой причине температура ночью опустится до минус 7–12 градусов, а на востоке Подмосковья – до минус 15. Днем воздух прогреется до минус 6–11 градусов. Синоптик также спрогнозировал снегопады и метели с заносами на дорогах.

"В предстоящие выходные с опозданием ровно на целый месяц, наконец-то, придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой – снегом и морозами. Интересно, это практически точь-в-точь произойдет в унисон с началом зимы по старому календарю, когда самое холодное время года начиналось 14 декабря", – подытожил Тишковец.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается снег. Такой прогноз она сделала несмотря на теплое начало декабря.

"Утро": температура воздуха в Москве составит 0 градусов 8 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика